Ahmet Sütcü, ziyaretlerini sürdürüyor

Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü, kulüpler ile temaslarını sürdürüyor.

Önceki gün Basketbol Federasyonu başkanlığı için tekrar aday olacağını açıklayan Sütcü, geçtiğimiz günlerde Mağusa bölgesine giderek Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Mağusa Gelişim Akademisi ile bir araya geldi.

İlk olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne giden Sütcü ve ekibi burada Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Bu görüşmenin ardından MGA’ya geçen Sütcü ve ekibi, burada MGA Başkanı Özgür Gezmiş, Mağusa Belediyesi Danışmanı Mücahit Kaya ve Antrenör Hasan Kasap ile bir araya geldi.

Gayet verimli geçen görüşmelerde ekipler, süreç hakkında beklentilerini Sütcü ve ekibine iletti.