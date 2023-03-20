Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda 2.turdan itibaren finale kadar tüm eşleşmeler belirlendi. 2. Tur maçları tek maç eliminasyon, Çeyrek Final ve Yarı Final maçları ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. 2.Tur maçları 25-26 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Sertoğlu: "Altyapı liglerine duyulan ilgi bizi memnun ediyor"

Kıbrıs Türk Futbol Federasoynu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada Asbuzu U16 Ligi'nin bu sezon çok çekişmeli geçtiğini ve keyif veren bir lig olduğunu belirtti. Sertoğlu özellikle altyapı liglerine çok fazla ilgi duyulduğunu ve bunun kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, Asbuzu Ltd. Direktörü Üzeyir Altuntaş'a da lige sponsor olduğu ve yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Altuntaş: "Gençlerin yanında olmayı sürdürmek istiyoruz"

Asbuzu Ltd. Direktörü Üzeyir Altuntaş ise kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, şirket olarak gençlere destek oldukları için çok mutlu olduklarını ve ligin ilgiyle takip edilmesinin kendileri açısından da gurur verici olduğunu kaydetti. Altuntaş, KTFF ile U16 Ligi konusundaki işbirliklerinin sürmesini de dilediklerini ifade ederek, "Gençlerin yanında olmayı sürdürmek istiyoruz. Lig de çok keyifli ve ilgi çekici bir lig. Bizim de katkımız olmuşsa ne mutlu bize."diye konuştu.

Konuşmaların ardından eşleşmeler belli oldu.

Eşleşmeler şöyle;

2.TUR

Pera L. Gençler Birliği SK - Gönyeli SK

Küçük Kaymaklı TSK - Yeniboğaziçi DSK

Baf Ülkü Yurdu - Vadili TÇBSK

Yonpaş Dumlupınar TSK - Merit Alsancak Yeşilova SK

Cihangir GSK - Binatlı YSK

Doğan Türk Birliği - Lefke TSK



SFC Boğaziçi SK - Esentepe KKSKYenicami AK - Mağusa Türk GücüÇEYREK FİNALPera L. Gençler Birliği SK / Gönyeli SK galibi - Küçük Kaymaklı TSK / Yeniboğaziçi DSK galibiBaf Ülkü Yurdu / Vadili TÇBSK galibi - Yonpaş Dumlupınar TSK / Merit Alsancak Yeşilova SK galibiCihangir GSK / Binatlı YSK galibi - Doğan Türk Birliği / Lefke TSK galibiSFC Boğaziçi SK / Esentepe KKSK galibi - Yenicami AK / Mağusa Türk Gücü galibi