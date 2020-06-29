Atıcılar sezonu açtı

KKTC Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen Gazimağusa Skeet Kupası hafta sonu (Cumartesi-Pazar) gerçekleştirildi.

Mutluyaka Atış Poligonu’nda yoğun bir katılımla Cumartesi yapılan 125 atış sonrasında atıcılıkar ikinci gün 75 plak atış yaparak final serisine girebilmek için yarıştılar.

Final serisi sonrasında dereceye girenlere ödülleri ise KKTC atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik ve diğer yatkililer tarafından verildi.

final atışları sonrasında

A Kategorisinde

1. Salih Oday

2. Kemal Madencioğlu

3. Salahi zaimoğlu

B Kategorisinde

1. Cemal Olcaytan

2. Kaan Dayı

3. Halil Şaban

Genç Erkeklerde

1. Osman Mavideniz

2. Cahit Seven

Kadınlarda

1. Neşe Tuncalın

2. Meral Metay

Veteran Erkeklerde

1. Hakkı Somuncu

2. Mehmet Mullaaziz

3. Ayhan Sılaydın

Takım Klasmanı

1. Girne Avcılık Atıcılık Birliği

Salih Oday – Salahi Zaimoğlu – İstiklal Metay

2. Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği

Mehmet Sabancı – Aykut Satvet – Kemal Madencioğlu

3. Beşparmak Avcılık Atıcılık Birliği

Ali Çeler – Ahmet Tuncalın – Ali Zorba