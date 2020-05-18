Atletizm Federasyonu’ndan 19 Mayıs mesajı

KKTC Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayınladı. Federasyon başkanı Halil Samani imzası taşıyan mesaj şöyle:

Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgını çerçevesinde uzak kaldığımız spora hasretimiz her geçen gün artmaktadır. Bundan dolayı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu dönemde daha da büyük anlam taşımaktadır. Sağlığın her zamankinden daha önemli olduğu bu zaman diliminde, en kısa zamanda uygun şartlarla spora, sportif faaliyetlere dönme temennisi içerisindeyiz. Sağlıklı günlerde yeniden sahalarda, salonlarda ve pistlerde olacağımız günlerin yakın olması temennisiyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız.