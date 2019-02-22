Atletlerimizden başarılı sonuçlar

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler 5. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda başarılı sonuçlar elde ettiler.

KKTC Atletizm Federasyonu’nun ilk kez katıldığı kupada Tuğba Aydın uzun atlama branşında Türkiye şampiyonu, üç adım atlamada Türkiye ikincisi olurken, Buse Savaşkan yüksek atlama branşında Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Aydın’dan şampiyonluk ve ikincilik

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 5. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası Çarşamba günü İstanbul’da düzenlendi.

Organizasyonda yer alan ülkemiz atletlerinden Tuğba Aydın büyük kadınlar kategorisi uzun atlama branşında 6,03’lük derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu.

Aydın üç adım atlama branşında ise 13,04’lük derecesi ile Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Aydın elde ettiği dereceler ile IAAF Salon Puan Sistemi’ne göre genel klasmanda dördüncü olarak para ödülü almaya hak kazandı.

Savaşkan’dan üçüncülük

Atlamalar kupasında yer alan bir diğer sporcumuz Buse Savaşkan ise büyük kadınlar kategorisi yüksek atlama branşında 1,76’lık derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu. IAAF Salon Puan Sistemi’ne göre Savaşkan genel klasmanda sekizinci olarak para ödülü almaya hak kazandı.