Başakşehir lider turladı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir A Grubu altıncı ve son maçında İskoçya'nın Hearts takımını 3-1 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuç ile grubunu lider olarak tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı.

Grubun diğer maçında Fiorentina deplasmanda Letonya ekibi RFS'yi 3-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve saat 18.30'da başlayan mücadeleyi, Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetti.

Mücadelenin 4. dakikasında Youssouf ile öne geçen Başakşehir, 33. dakikada Serdar Gürler ile farkı ikiye yükseltti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 64. dakikasında Berkay Özcan ile farkı üçe çıkaran temsilcimiz maçın son dakikalarında Atkinson'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 13 yapan temsilcimiz kendisiyle aynı puana sahip Fiorentina'nın averajla önünde grubunu lider tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı. Fiorentina, grubu ikinci tamamlarken, İskoç ekibi Hearts 6 puanla 3., Letonya takımı Rigas Skola ise 2 puanla 4. sırada yer aldı.