KITMOK Motosiklet Drag yarışları sezonu Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin katkılarıyla sürüyor.

Mehmetçik Çayırova’da yapılan yarışta, ülkenin dört bir yanından ve Güney Kıbrıs’tan yarışçılar, boy gösterdi.

İşte sonuçlar:

Kadınlar Kategorisi

1. Sahil Solokay

600cc kategori

1. Uğur Özçalıcıoğlu

2. Ogün Özgökçen

1000cc m kategori:

1. Berat Halilsoy

2. Mustafa Yeltekin

3. Serhat Özen

1000 cc m1 kategorisi

1. Hasan Solakay

2. ⁠Hasan Onbaşı

3. ⁠Hüseyin Aksu

1000 cc m2 kategorisi ;

1. Gionnos Papasavva

2. ⁠Halil Küçük

3. ⁠Georgros Konstantinov

1000 cc m2 pro kategorisi

1. Halil Küçük

2. ⁠Cemal Çelik

3. ⁠Gionnos Papasavva