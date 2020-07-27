Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı

Türkiye Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Medipol Başakşehir, şampiyonluğu kutladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasına kavuştu.

Tribünlerde yer alan taraftarlar da takımlarının başarısını kutladı.

Futbolcular tek tek sahneye çağrıldı

Kutlamada ilk olarak kulüp çalışanları isimleri anons edilerek sahneye çağrılırken, sonrasında oyuncular tek tek davet edildi.

Her bir oyuncu, isminin anons edilmesinin ardından kendi seçtiği şarkı eşliğinde sahnede yerini aldı.

Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla kutlamaya dahil oldu.

Takımın önemi isimlerinden İrfan Can Kahveci sahnede, sırtında Türk bayrağı ile yer aldı ve asker selamı verdi.

Taraftarlardan en büyük alkışı ise takımın yıldızı Edin Visca aldı. Visca, sahaya 4 aylık kızı ile çıktı.

Teknik heyet sahnede yerini aldı

Futbolcuların ardından teknik heyet sahnede yerini aldı.

Yardımcı antrenörlerin ardından teknik direktör Okan Buruk platforma geldi. Buruk, Medipol Başakşehir marşı eşliğinde sahneye yürüdü.

Kupayı üç kaptan havaya kaldırdı

Medipol Başakşehir'e Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi.

Organizasyonda asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile kulüp üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'in yanı sıra turuncu-lacivertli takımın diğer yöneticileri de sahnede yerlerini aldı.

Sahneye son olarak İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ davet edildi. Gümüşdağ, sahneye, Ahmet Kaya'nın "Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz" şarkısıyla çıktı.

Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve genel sekreter Kadir Kardaş'ın gelmesiyle kupa seremonisine geçildi.

Şampiyonluk kupasını takım kaptanları Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve Alexandru Epureanu birlikte havaya kaldırdı.

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği 12 numaralı forma emekli edildi

Şampiyonluk kutlamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı'nın açılışında giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi.

Kutlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolladığı kutlama mesajı okundu. Mesajda, "2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." sözleri yer aldı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğu 12 numaralı formanın dev hali tribüne asıldı.

Şarkıcılar, taraftarı coşturdu

Şampiyonluk kutlaması organizasyonu kapsamında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ortasına dev bir platform kurulurken, şarkıcılar sahne aldı.

Platformun üzerine büyük bir şekilde "Türkiye'nin yeni şampiyonu" yazıldı.

Özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler ve alev makineleriyle şampiyonluk kutlamasına renk katıldı.

Futbolseverler sahne alan Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Dalkılıç ve Hande Yener'in şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşadı.

3 bin 500 taraftar tribünde yer aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 17 bin 500 kişilik Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerine 3 bin 500 taraftar alındı.

Aralarında üçer koltuk boşluk olan taraftarlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak tribündeki yerlerini aldı.

Saat 20.00'de başlayan etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.

Mehmet Topal: Hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaştık

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, sezon başından bu yana çok büyük bir mücadele sergilediklerini belirterek, "Bu şampiyonluk camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamasıyla ilgili bir soruya, "Bütün şampiyonluklar çok değerli. Ayırt edemem. Hepsinin anlamları çok fazla. Hepsi de benim için çok değerli." cevabını verdi.

Medipol Başakşehir'de forma giymekten duyduğu memnuniyeti dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, turuncu-lacivertli ekipteki geleceğine ilişkin, "Sezonun bitmesini bekledik. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile de ufak bir görüşmemiz oldu. Hakkımızda hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.

Mert Günok: Kulübün hayalini gerçekleştirdik

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, yorucu bir sezonu şampiyon olarak tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Zor bir sezon geçirdiklerini dile getiren 31 yaşındaki file bekçisi, "Yorucu bir sezonu şampiyonlukla kapatmak her oyuncunun hayali. Biz de bu hayali gerçekleştirdik. Kulübün hayalini gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ediyorum. Salgın sürecinden dolayı ara olmuştu. Salgından sonra en iyi çıkan takım biz olduk. Çok mutlu ve gururluyuz. Hak edilmiş bir şampiyonluk var. Terimizin son damlasına kadar mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos'ta Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacaklarını ifade eden Mert, "Sezon daha bitmedi. İki gün izin yapıp Kopenhag maçına hazırlanacağız. Kopenhag'a karşı ilk maçı 1-0 kazandığımız için avantajımız var. Bunu kullanıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz." diye görüş belirtti.

Göksel Gümüşdağ: Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı elde ettik

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da yaptığı açıklamada, "Müthiş bir mutluluk, büyük bir zafer, Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı. Başakşehir taraftarına teşekkür ediyorum, sayıları az inançları çok. Hiç pes etmediler, hiç yılmadılar, her zaman bu mutluluğu bize inanarak yaşattılar." dedi.

Kameralar karşısına kızı ve yönetim kurulu üyelerinin kızları ile birlikte çıkan Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar bizim en küçük baykuşlarımız. Her maçta bizlerle beraberdiler. Onlar için de çok mutlu bir gün. Öncelikle sizlere de çok teşekkür ediyorum, yıllardır takip ediyorsunuz. Kar kış demeden yoğun bir tempoda. Altı senenin dört senesi kıl payı kaçan şampiyonluklar ama kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Büyük bir mücadele gösterdik. Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da şu an altıncı yılımızda, altıncı yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu. Türkiye'ye hayırlı olsun. Avrupa'da da son 16'da bir rövanş maçımız var. İnşallah Kopenhag'daki rövanş maçını da geçip tüm Türkiye'ye, Türk bayrağını dalgalandıracak bir mutlulukla döneriz ve Türkiye'ye armağan ederiz. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var."

Başkan Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'in altı yıldır hep istikrarlı bir takım olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Başakşehir altı yıldır istikrarın takımı oldu. Hep planlı, programlı oldu. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Dolayısıyla her zaman zirveyi zorlayan, istikrarını koruyan, centilmenlikten asla uzak kalmayan, saha içerisinde kalmak isteyen, futbolun sadece futbol olduğunu bilen, oyuncular, teknik direktörler ve yönetim anlayışımız var. Rakiplerimizin hepsine sonuna kadar mücadele ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yoğun bir yıl, bir an evvel eve gidip üstümüzü değiştirelim. Müthiş bir mutluluk, büyük bir zafer, Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı. Bir kez daha yönetim kuruluna, teknik direktörümüz çok kıymetli Okan Hocamıza teşekkür ediyorum."

Göksel Gümüşdağ, takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, eski kaptanı Emre Belözoğlu ve formasını giymiş eski tüm oyuncularına da teşekkür etti.