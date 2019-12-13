Basketbol Federasyonu'ndan önemli toplantı

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü ve Eğitim Kurulu Başkanı Dr. Osman Emiroğlu Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan ve Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser ile bir dizi çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

2020 basketbol faaliyet sezonu planlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılarda gelecek dönem ile ilgili önemli kararlar alındı.

Özellikle önümüzdeki Mart ayında TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun bizzat katılacağı ve karşılıklı olarak imzalanacak olan işbirliği protokolünün ön görüşmesi şeklinde geçen toplantılarda Gelişim Ligleri’nde yer alan kız ve erkek basketbol takımlarının Türkiye bölge şampiyonalarına katılımı için destek, antrenör eğitim süreçleri, Antrenör gelişim semineri, hakem desteği konularında görüş birliğine varıldı.

Başkan Türkoğlu her konuda KKTC Basketbol Federasyonunun en büyük destekçisi olacaklarını ve bu desteğin her alanda önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Son derece verimli ve samimi bir ortamda geçen toplantılar sonrasında Başkan Sütcü ve Emiroğlu Fenerbahçe ile Anadolu Efes takımları arasındaki Euroleague maçını TBF yetkilileri ile beraber seyretme fırsatı bulundu.