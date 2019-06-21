Basketbolda yeni sezonda yabancı konusu masaya yatırıldı. Federasyon binasında gerçekleşen toplantıya YDÜ, LAÜ, Koopspor, GAÜ ve DAÜ yetkilileri katıldı. Toplantı da yabancı konusunda bir sonuç alınamadı.

KKTC Basketbol Lig’inde geçen sezon yabancı kuralı 1+1’di. Kuralın açılımı ise sahada 1 yabancı olacak ve yabancı yabancı ile değişecekti. Yeni sezonda takımların büyük çoğunluğu başta YDÜ, LAÜ ve Koopspor olmak üzere yabancı kuralının 2’ye yükseltilmesini istiyorlar. Federasyon binasında gerçekleşen toplantıya YDÜ, LAÜ, Koopspor, GAÜ ve DAÜ yetkilileri katıldı. Toplantı da yabancı konusunda bir sonuç alınamadı.

Federasyondan konuyla alakalı yapılan açıklama ise pazartesine kadar takımların yabancı sayısı ile ilgili görüşlerini yazılı olarak yapmaları ve sonrasında da federasyon tarafından değerlendirilip kararının bildirileceği söylendi. Takımlar bu konuda netlik isterken Avrupa piyasasında transferin açıldığını, önlerini göremezlerse istedikleri oyuncuları transfer etmekte zorlanacaklarını belirttiler.

Yabancı konusuyla ilgili en sert açıklama ise LAÜ cephesinden geldi. Eğer 2 yabancı kuralı onaylanmazsa ligden çekileceklerini açık yüreklilikle vurguladılar. LAÜ yetkilisi Mustafa Üstünel, yapacakları yatırımın yabancı sayısıyla doğru orantılı olacağının altını çizdi.

GAÜ cephesinde ise Kenan hoca, üniversitenin maddi durumunun herkes tarafından bilindiğini, yabancı transfer yapabilmelerinin hemen hemen imkansız olduğunu, gönlünde yatan yabancı sayısını 1 olduğunu ancak oy çokluğuna katılacağını belirtti ve farklı bir öneride bulundu. Üniversitelerde 1 sene kayıtlı olan 2 oyuncunun yerli statüsünde oynatılarak rekabetin artabileceğini belirtti.