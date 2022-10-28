Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş dönemi başladı

2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanarak siyah-beyazlı takımın teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş için Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi.

Törende Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra asbaşkan Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı da hazır bulundu.

aşkan Çebi, burada yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın menfaatleri açısından teknik heyette bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Yollarını ayırdıkları teknik direktör Valerien Ismael'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür eden, Şenol Güneş'e de "hoş geldin" diyen Başkan Çebi, "Beşiktaş'ın bu sezon bundan sonra daha iyi olması için hocamla beraber çalışacağımızı belirtmek isterim. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluktur. Bu sene de kovalayacağımız bilinsin isterim. Herkesin özlemle beklediği şampiyonluğa bizi kavuşturacak kadronun başına getirdiğimiz teknik direktörümüze tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Şenol hocanın başaracağına inanıyorum"

Şenol Güneş'i tercih etmeye ne zaman karar verdiği sorulan Başkan Çebi, Valerien Ismael'in Hatayspor maçından sonra gönül kırıklığı içinde olduğunu ve enerjisinin bittiğini ifade ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın menfaatleri açısından, yöneticilerimizle beraber kan değişikliğinin ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Bu noktaya nasıl gelindi? Manipülasyonlar, hakem hataları, medyatik baskılar.... Bir şekilde bütün etkenler bir araya gelerek sağlıklı çalışmamıza engel oldu. Saklamaya niyetim yok. Sosyal medya üzerinden başlatılan ve daha sonra medyanın da eklendiği provokasyon sonucunda Beşiktaş'ımızda, teknik kadro üzerinde huzursuzluk yaratıldı. Artık tartışmanın anlamı yok. Bundan sonra geleceği konuşmak istiyorum. Şenol hocam çok inandığım, güvendiğim birisidir. 10 yıl içinde Beşiktaş 3 şampiyonluk kazanmıştır. Daha önce de hocamla çalıştım. Bu şampiyonluklarda emeğim var. Hatay maçı dönüşünde, teknik direktörümüzle vedalaştıktan sonra Şenol hocayla ne düşündüğünü öğrenmek için çarşamba akşamı bir araya geldik. Görüşmeler sonucunda da böyle gelişti. Hayırlı uğurlu olsun, mutluyum. Şenol hocanın başaracağına inanıyorum."

"Menajer-yönetici ilişkisi bitmiştir"

Bundan sonraki planlarına yönelik soru üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi, birbirlerine destek olmaya devam edeceklerini ve 3 yıl bitene kadar görevinin başında olduğunu vurgulayarak, "Kendi param pulumla ilgili, parayı hiç sevmedim. Ama söz konusu Beşiktaş olunca elim sıkı oluyor. Ben parayı eşim, dostumla harcamayı severim ama konu Beşiktaş olunca çok dikkat etmek gerekiyor. Birçok kulüp ekonomik sıkıntıda, bu da popülizme dayalı harcamalardan olmuştur." diye konuştu.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın göreviyle ilgili "Bugüne kadar ne yaptıysa bugün de onu yapmaya devam edecek." ifadesini kullanan Çebi, "Geldiğim günden beri bir sistem yerleştirmeye çalışıyorum. Gelişigüzel transfer yapılmamalı gibi hizmetlere yöneldim. 'Yönetici ve menajerler bu işi yürütmemeli' diyerek, bir sistem getirmeye çalıştım. Ceyhun Kazancı da bu işin bir parçasıdır. Yani biz bir sistemi oturtmaya çalışıyoruz, gidene kadar da taviz vermeyi düşünmüyorum. Menajer-yönetici ilişkisi bitmiştir. Bunun da kulüplerin ayakta kalabilmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Hedefim 3 kupalı başarı"

Öz kaynaklarla ilgili taviz veremeyeceklerini, altyapıdaki oyuncuyu üst yapıdaki hocanın oynatmasının beklenilmesi yerine altyapı hocalarının oynatarak hazırlaması gerektiğini aktaran Çebi, Şenol Güneş ve hedefleriyle ilgili şunları dile getirdi:

"Hoca Avrupa kupalarında namağlup başarılı olduğu bir süreç geçirdi. İki kupa, iki şampiyonluk aldı. Birlikteydik, güzel hikayelerim var. Şu andan sonraki hedefim de Sergen Yalçın'la beraber aldığımız süreçteki 3 kupayı, bu dönemde de hocamla beraber tekrar yaşamak. İsteğimin o üç kupayı birkaç kere daha alabilmek olduğunu paylaşmak istiyorum. Taraftarın desteği çok önemli. Sabırlı, oyuncusu, yöneticisi ve hocasının yanında olduğu bir süreç istiyorum onlardan. Ayrıca doğru eleştirilere açık olduğumuzu, şikayetçi olmadığımızı da ifade etmek isterim."

Şenol Güneş: Daha iyisini yapmak için burada olacağım

Şenol Güneş ise "Burada olmakta dolayı çok mutluyum" diyerek, kendisine görev veren Beşiktaş yönetimi ve taraftara teşekkür etti.

Güneş, "Buraya gelmeden önce kamuoyunda çokça dedikodu vardı. Tabii görevimle ilgili. Uzun yıllar futbol hayatım var ama son dönemde gördüğüm aşırı sevgi ve desteğe de teşekkür ediyorum. Bu da şunu gösteriyor; daha önce demek ki güzel şeyler ortaya koymuşuz. Sevgi, saygı, ikisi de vardı ama birbirimize olan güvenin var olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Büyük bir camia içinde olduğunu ve gelinen durumla ilgisinin olmadığını belirten Güneş, "Beşiktaş'ta şartların buraya gelmesini ne başkan ne de yönetim istedi. Böyle, istenmese bile bir takımda değişiklikler olabiliyor. Saygıyla karşılamak lazım. Yeni bir döneme, yeni bir başlangıca gidiyorum. Bundan önce çalışan Valerien Ismael'e teşekkür ediyoruz. Ben daha iyisini yapmak için burada olacağım. Bildiğim bir camia, yabancılık çekmem. Kısa bir zamanımız var." ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile ilk temaslarının çarşamba akşamı gerçekleştiğini ve bundan sonra açık konuşacağını aktaran Güneş, "Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlusu olan kişi olarak takıma verilecek zararlarla ilgili, açık olacağım, her şeyi soracağım. Tehdit değil, yanlış anlamayın. Benim şu anda başarıya ihtiyacım var. Kulübün de var. Camianın da beklentisi bu. Hep beraber prensipli, programlı çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok kısa zamanım var"

Taraftarın kendisine çok fazla ilgi ve sevgi gösterdiğinin farkında olduğunu ve kısa sürede çok değişikliğe gitmeden eldeki imkanlarla görev yapacağını anlatan Güneş, şöyle devam etti:

"Ceyhun Kazancı ile devam edeceğim. Teknik heyette de Bayram Bektaş olacak. Genel analizde bir arkadaşımızla başlayacağız. Diğerlerinde çok büyük değişiklik olmayacak. Çok kısa zamanım var, Ümraniye maçı için. 3 tane çok kritik maçımız var. Daha sonra zamanımız olacak. Bu kısa süreyi en iyi şekilde geçirmek zorundayız. Ligdeki durumumuza bakmadan, kendi oyunumuza ve eksiklikler neler bakarak çözümler üreteceğiz. Eldeki oyunculardan yeni bir başlangıç yapmalarını bekliyorum. Bu kulüp çok büyük bir camia. Bana ihtiyaç duyulduğu için görevimi, buranın bir profesyoneli olarak, aynı zamanda aileden biri olarak en iyi şekilde yerine getireceğim."

"Takıma katkı yapmayan oyuncu dışarıda kalır"

Soru-cevap kısmında kadronun durumunu nasıl gördüğü sorulan deneyimli teknik adam, camianın tek hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Çok konuşup zaman kaybedecek halde değiliz. Mazeret de bulamayız. Tabii eksikler var. Şu an ligde iyi takımlar var, iyi bir yarış oluyor. Geçmiş yıllara göre çok daha farklı yarış olacak. Konya, Başakşehir gibi takımların hepsi lige renk katıyor. Hedefimiz taraftarın beklentisiyle yola çıkmak. Oyunumuzu düzeltebiliriz. Şampiyonluğu istemekten çok yapmak gerekir. Bazen beklentiler çok büyük oluyor. Genç, yabancı, Türk oyuncu fark etmez, kadroda hepsi değerli ve vazgeçemeyiz. Ama takıma katkı yapmayan dışarıda kalır. Olumsuz bir şey diyemem kadroya. İyi maçları var, hatalar var, doğruları var ama içine girmeden bir şey söylemek doğru değil. Sadece 3 maçta takım oyunu ve oyuncu performansı gördükten sonra daha geniş bir açıklama yaparız." görüşlerini paylaştı.

Beşiktaş'ın 4. yıldızı alacağı güzel günleri görmek istediklerini vurgulayan Güneş, "Sergen Yalçın'la alınan şampiyonluk var. Son 10 yılda en çok şampiyonluk alan takım Beşiktaş, ligde ses getiren Beşiktaş. Olumsuz bakarsak, da neyi eksik yaptık şampiyonluklar konusunda onları konuşmak lazım. Kulübün başarıya ihtiyacı var, inşallah bunu sağlarız." şeklinde konuştu.

Güneş'in Beşiktaş analizi

Takımdaki eksiklerin ne olduğu sorulan Güneş, şu analizi yaptı:

"Takım atılan gollerde üst sırada görünüyor. Ama daha da fazla gol yedi. En fazla gol yiyenler arasında. Sebebini tek bir şeye bağlamak doğru değil. Nasıl bir yoldan gideceğiz onları gördükten sonra analiz yaparız. Fiziksel olarak iyi gibi duruyor takım ama şimdi fizik tartışılıyor. İyi başlayıp kötü gidiyor takım. Neden? Antrenman mı, oyun şekli mi göreceğiz hep bunları. Oyuncular benim gözüm-kulağım, sorumlu benim. Ben beyin olmak istiyorum, orkestra şefi olmak istiyorum. Onlarla paylaşacağım. İyiler gibi başarısızlıkları da benim olacak. Birlikte çalışmayı sağladığımız zaman, zaten seyirci asıl koro, desteği olağanüstü, onu kaybetmemek lazım, onu da gördüğüm için çok mutluyum. Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz. Çok şey yapmak istiyor, yapamadığında hata yapıyor. Baskı hissetmesi yerine keyif alması lazım oyundan. Dışarıdan bakarak söylüyorum; ürettikleri de var. Oyunda çok başarılı işler yapanlar var. Gönül isterdi ki Beşiktaş Avrupa kupalarında olsun ama yok, tek kulvarda yarışıyor. Kadro kalitesi falan görevim. Başkanı da yeni tanımıyorum. Dostluğumuz ayrı, iş ayrı."

Kadrosunu, hayalindeki Beşiktaş'ı sahaya yansıtması için yeterli görüp görmediği sorusuna karşılık da Güneş, "Hücuma çıkma anlayışı; sanki böyle bir oyun öne çıktığı için oyun kontrolü kayboluyor. Bu takım hücum eder ama savunma da yapacak. Bloklar arasında sıkıntı olabilir. Dışarıdan bakıyorum, bu oyuncuların bunu yapabileceğini düşünüyorum. Bazı oyuncular çok daha iyi oynuyor, daha düşük olanları da gördük. Dele Alli gibi bir oyuncu yüzde 50'siyle bile sahada olsa... Bütün oyuncular kendi performansına çıkmalı önce. Yapamazsak, değişecek o zaman. Oyuncunun önce kendisi, sonra oyun tarzı. Aynı şey hocalar için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu benim için bir şans"

Ahmet Nur Çebi ile görüşme sürecini de anlatan Güneş, Trabzon'da dinlendiğini, gezdiğini, dinlendikçe de tembelliğe alıştığını aktararak, "Sonra kendi enerjimi, aklımı kullanabilirim diye düşündüm. Olabilecek en iyi şekilde oldu. Bu benim için bir şans. Bir de başkanı tanırım. Samimiyetimizin iş ahlakına zarar vermeyeceğini düşünüyorum, tam tersine katkı yapacak. Mutluyum." diye konuştu.

Oyuncuların durumlarına bakacağını, bazılarını bildiğini ve performanslarını düzeltecekleri birçok oyuncu olduğunu kaydeden Güneş, geçmiş dönemde Cenk Tosun ve Mario Gomez'in başarılı performanslarından örnekler vererek, "Ama burada oyuncu performansıyla ilgili bir rekabet sağlayabilirsek iyi olur. Cenk Tosun ve Mario Gomez buldukları şansı iyi kullandılar. En iyi takımlarda oynadılar sonra. Bunu sağlamak lazım. Sistemler ondan sonra başlıyor. İyi oyuncular olduğu zaman her şeyi oynarız, sorun değil. Önce oyuncular iyi olmalı." değerlendirmesini yaptı.

Lig yarışında oldukları için genç oyuncuları sahaya sürüp başarı bekleme durumunun olamayacağını ve sadece takımın bütününe bakacaklarını da dile getiren Güneş, öz güven aşılamakla ilgili, "Oyuncu iyi olsun diye yapıyorum. Benim yapacağım şey moral verip konuşmak değil sadece. Göstereceğim ve yapacağız. Neden moralin bozuk, neden böylesin, ne yapmak gerekiyor? Kim olursa olsun en iyi oyuncu bile her gün bir şey öğrenir. Biz bunu yapacağız karşılıklı. Çünkü hepimizin başarıya ihtiyacı var. Beni tanımayanlar olacaktır ama futbolun dili bir. Bir sıkıntı olmaz. Hepsi olumlu iyi oyuncular. Tek şey kalıyor; onlar ne bekliyor, onları konuşacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Yabancı oyuncu fazlalığı zarar veriyor"

Güneş, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili ise "Yabancı sayısının fazlalığı hem Türk hem yabancı oyunculara zarar veriyor. Benim görüşüm 8+3 değil, onu da söyleyeyim. 11 yabancı oynasın, adam buraya oynamaya gelmiş. Türk oyuncu da var. Kavgayı kendimiz yaratıyoruz. Niye tarlamızda ürün varken başka yerden alalım? Aldığımız zaman her şeyi kaybediyoruz. Elimizde yabancı-yerli iyi oyuncular var. İnşallah onu sağlayacağız. Katkı yapamayan yabancı olursa belki bir ikisinin yerine iyi bir oyuncu alınabilir." değerlendirmesini yaptı.

Öncelikle oyun güçlerini gösterecek bir oyun beklediğini söyleyen Güneş, "Kendine güvenen, oyundan keyif alan takım her yerde, herkesi yenebilmeli. Kazanmanın içinde savunma varsa yaparız, sorun değil. Ama Beşiktaş oynadığı oyunu rakibe kabul ettirmeli. Yapabilecek miyiz göreceğiz. Bunu oyunun formatına dönüştürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Tek başıma kurtarıcı değilim ama..."

Bir soru üzerine, Ceyhun Kazancı ile aralarında bir sorun olmadığını ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Baskı yapıp kazandığın topla hücum yapmayı kim istemez? Yapabilir misin, önemli olan bu. Biz büyük takımız. Büyük takım hücum da yapacak savunma da. Ama ne zaman nerede yapacağını bileceğiz. Bunu yapmazsan oyuncuyu kaybedersin. Koş ama nereye? O zaman verim alamıyorsun. Son maçta bakıyorlar ama başka bir dünyadalar. Bizim zamanımızda da oluyor. Yeni bir heyecan, yeni anlayışla Valerien Ismael'in doğru olan neyi varsa başımın üstünde yeri var eksik ne varsa da paylaşacağım. Herkes iyi olsun ama takım daha iyi olsun. İnşallah geçen zamanda çok başarılı bir takım üretiriz. 3 maçı atlatayım, idari ve teknik alabileceğimiz hocalar olabilir. Bildiğim hocayla idmana çıkmak avantaj. İnşallah puanları aldıktan sonra oyuna başlayacağız. Oynanacak oyun alınacak sonuçla bütünleştiği zaman güzel olur. Tek başıma kurtarıcı değilim ama bu takım için kendimi adıyorum."