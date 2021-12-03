Beşiktaş'tan puan kaybı

Beşiktaş, Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Maçın 8. dakikasında, Ghezzal'ın uzun pasıyla savunma arkasında topla buluşan Larin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk anda şutunu çekmeyen Larin'in zayıf vuruşunda top kaleciyi geçse de kaleye giden meşin yuvarlağı Hadergjonaj kornere gönderdi.

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Can Bozdoğan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak içeri girdi: 1-0.

14. dakikada sağdan çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın ortaladığı top, kaleye yöneldi ancak meşin yuvarlak üst direğin üstüne çarparak auta gitti.

19. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Larin kafayla meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Welinton'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın orta sahada kontrol edemediği topu kapan Yusuf Erdoğan sağdan ceza sahasına girerek dar açısına rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Kasımpaşa beraberliğe yaklaştı. Eysseric'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu kontrol etti.

55. dakikada Ghezzal'ın ceza alanına çıkardığı topla buluşan Batshuayi'nin açısının daralmasına rağmen yaptığı vuruşta, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

68. dakikada Beşiktaş'ın sağdan kullandığı kornerde kaleci Harun'un uzaklaştırmak istediği top, Hajradinovic'e çarptıktan sonra Welinton'un önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta Hadergjonaj kale alanında topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Eysseric'in uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Ersin Destanoğlu, topu güçlükle iki hamlede kornere çeldi.

80. dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Can Bozdoğan'ın ceza sahasına girdikten ve önünü açtıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü.

82. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Umut Bozok'un altıpasın içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Ligde üst üste yaşadığı 4 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa mücadelesini çıkış maçı olarak gören siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 2 puan bıraktı.

Ligde 3. beraberliğini alan Beşiktaş, puanını ise 21'e yükseltti.

Galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Ligde aldığı kötü sonuçlara Kasımpaşa karşısında da devam eden Beşiktaş, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Ligde son galibiyetini Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ile berabere kalarak 3 puan sevinci yaşayamadı.

Gol yeme serisi 11 maça çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 11. maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 11 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş söz konusu 11 maçta toplam 22 gol yedi.

Can Bozdoğan golle tanıştı

Beşiktaş'ın sezon başında Almanya'nın Schalke 04 takımından kiraladığı Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla ikinci kez ilk on birde sahaya çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Kasımpaşa maçıyla ligde 6 kez forma giyen Can Bozdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta görev yaptı.

6 maç sonra ilk golü atan takım oldu

Kasımpaşa karşısında Can Bozdoğan'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, 6 maç sonra ilk golü atan takım oldu.

Ligde son 4 haftayı mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ilk golü yiyen taraf olmuştu.

Siyah-beyazlı takımın öne geçtiği son karşılaşma ise Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren Demir Grup Sivasspor müsabakasıydı.

Takım arkadaşları Mert Günok'u unutmadı

GZT Giresunspor maçında sakatlanarak oyunu tamamlayamayan Mert Günok'u siyah-beyazlı futbolcular unutmadı.

Can Bozdoğan'ın golünün ardından yaşanan gol sevincinde takım arkadaşları, üzerinde Mert Günok'un adının yazılı olduğu formayı açarak tecrübeli kaleciyi unutmadıklarını gösterdi.

Josef de Souza ve Welinton sarı kart cezalısı

Josef de Souza ve Welinton Souza gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Josef 43. dakikada, Welinton ise 89. dakikada sarı kart görürken, iki futbolcu da gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor maçında görev yapamayacak.

N'Koudou sahayı sedyeyle terk etti

Karşılaşmanın son anlarında sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou bitiş düdüğünün ardından sahadan sedyeyle ayrıldı.

İlk tedavisi saha içinde yapılan siyah-beyazlı oyuncu bitiş düdüğü sonrası sağlık ekibi tarafından sedyeye alınarak sahadan çıkartıldı.

Sergen Yalçın: Rahat bir şekilde bitirmemiz gereken müsabakayı beraberlikle noktaladık

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "İlk bölüm bizim istediğimiz gibi oldu. Golü bulduğumuz, golden sonra da 3-4 pozisyonu gole çeviremediğimiz bir ilk yarı oldu. Rahat bir maç olacak gibi görünürken 60. dakikadan sonra skoru koruma psikolojisine bürünen, geri çekilen bir oyun oynadık. Rakip üstümüze geldi. Talihsiz bir gol yedik. Bu tür goller olabiliyor. Rahat bir şekilde bitirmemiz gereken müsabakayı beraberlikle noktaladık. 1-0 hiçbir zaman garanti bir skor değildir. Biz de bunun sıkıntısını yaşadık. Bu maçı böyle tamamlayıp önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rachid Ghezzal-Mehmet Topal değişikliğindeki planını anlatan Yalçın, "Ghezzal biraz yoruldu. Mehmet'i merkeze çekerek, Can'ı da sağa alarak o bölgeyi güçlü tutmaya çalıştık. Rakip o bölgeden geliyordu. Oyuna giren oyuncuların vereceği katkı bizim için çok önemli. Giren oyuncuların takıma katkı vermesi gerekiyor. Bu sene sonradan oyuna soktuğumuz oyuncuların maalesef bir katkısı yok. Takımın gücünü, direncini arttırmaları gerekirken arkadaşlarına yardımcı olamıyorlar. Bu da oyununun gidişatını etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Sezon başında bu durumda olacağımızı söyleselerdi kimse inanmazdı. Ben Anadolu'da da çalıştım ama bu kadar uzun süreli bir düşüş hiç yaşamadım. İyi antrenman yapıyoruz, oyuncularımız maça iyi konsantre oluyorlar. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik ama ceza sahasında topu getirince içeri sokmak lazım. İnşallah düzeltmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oyuncularımıza tekrar kazanma alışkanlığı kazandırmak için psikolojik ve oyunsal çalışmaları yapıyoruz. Umarım önümüzdeki hafta kazanmaya başlarız." diye konuştu.

Yalçın, siyah-beyazlı takımın golünü atan Can Bozdoğan'ın performansı ile ilgili olarak ise "Can çok iyi oynadı. 20 yaşında olmasına rağmen katkı yapıyor ve sorumluluk alıyor. Ayağı iyi, koşu mesafesi yüksek. Bugün de çok iyi oynadı. Kendisini tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.