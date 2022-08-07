Birinci Global sponsorlüğünde KKTC’nin en büyük cimnastik organizasyonu gerçekleşti

KKTC Cimnastik Fedarasyonu Birnci Global’in ana sponsorluğunda Akdeniz’de Bir İnci Jimnastik Festivali düzenlendi.

KKTC Cimnastik Fedarasyonu ve Birinci Global ortaklığında gerçekleşen festival KKTC’in en büyük jimnastik festivali oldu.

Açılışta konuşan KKTC Jimnastik Fedarasyonu Hasan Sapsızoğlu federasyon olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

Festivalin Ana sponsoru Birinci Globalin Yönetim kurulu başkanı Ertani Birinci etkinlik öncesi konuşma yaptı.

Birinci “olimpiyatlara hazırlanalım ben olimpiyatları hayal ediyorum ben torunumun olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracağı günü hala ediyorum.”dedi

Girne Amfi Tiyatro’da 18.30 başlayan festivale 1000’den fazla sporcu katılıp hünerlerini sergiledi.

Festivale katılan Cumhrubaşkanı Ersin Tatar, etkinlikteki konuşmasında, böylesine güzel bir organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek ailelerin büyük bir özveri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar çocuklarının yanında yer alarak destek verdiğini, ambargolara rağmen sporcuların her dalda çalışmalarını sürdürdüğünü ve ülkede çok başarılı sporcuların olduğunu vurguladı.