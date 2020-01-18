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Bisikletin gurur gecesi

Bisikletin gurur gecesi
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Bisiklet Federasyonu 2020 sezonu dün akşam gerçekleştirilen resepsiyon ile sporculara ve basına tanıtıldı.

Mustafa Cevdet başkanlığındaki bisiklet Federasyonu 2020 yılı faaliyet tanıtım töreninde konuşan Federasyon Başkanı Mustafa Cevdet bu sezon içerisinde yapacakları faaliyetleri aktardı.

Gecede Ayrıca spor Dairesi Müdürü Mehmet Öz Bilgehan ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile Bisiklet Federasyonuna hizmet etmiş eski başkanlar da birer konuşma yaptılar.

Gecede Ayrıca 2019 yılında başarı gösteren sporculara ödülleri verilirken federasyona hizmet edenler de plaketle onore edildi

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