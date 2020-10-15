Çetinkaya, çalışmalarına başladı

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde mücadele edecek olan Çetinkaya takımı salon çalışmalarına başladı.

Dün akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ilk çalışma ile sezonu açan Çetinkaya’da oyuncuların oldukça heyecanlı oldukları gözlemlendi.

Koç Kadri Alagöz yönetiminde sezona hazırlanan Çetinkaya’da hedef ligde kalıcı olabilmek.

Koç Kadri Alagöz yaptığı açıklamada “bu yıl ki hedefimiz sahaya çıktığımız her maçta sonuna kadar oyunu bırakmadan mücadeleci, arzulu ve istekli bir basketbol oynamak” dedi.

Alagöz genç ve dinamik bir kadro oluşturduklarını belirterek “genç milli olmuş ve kendini göstermek için sahada herşeyini verecek oyuncu arkadaşlarımız ile haftada 5 gün antremanlarımız devam ediyor. Oyuncuların fiziksel durumları her geçen gün iyiye gidiyor bunun için de arzulu istekli çalışıyoruz” dedi."