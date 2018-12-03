Cihangir'in geri dönüşü yetmedi

Lefkoşa Atatürk Stadyumunda, ligin zirvesini ilgilendiren önemli karşılaşmada Yenicami, Cihangir'i ağırladı.

Maçın 15.dakikasında Yenicami Hasan ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci Yarıda siyah beyazlılar 70.dakikada John ile bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Cihangir ise geri dönüş yaparak önce 77.dakikada Victory, ardından 84.dakikada Salih ile skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu skorla Yenicami puanını 26'ya çıkararak 2.lik yerini korudu, Cihangir de 21 punal 3.sırada yer almaya devam etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 21:27