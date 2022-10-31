Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Mert Taşkın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, satrancın dünyada çok yaygın bir spor olduğunu dile getirerek, çocukların kişisel gelişimi ve strateji belirleyebilmesi adına erken yaşta öğrenilmesinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, satrancı iyi oynayan bir bireyin ileriki yaşamında da başarı şansının yüksek olacağını belirterek, KKTC’de lisanslı ve lisanssız birçok satranç oyuncusunun olduğunu ifade etti ve “Satranç sporcularımızın, dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşen organizasyonlara katılabilmesi ve KKTC’yi temsil etmesi, devletimizin hedeflerinden biridir. Satranç sporuna ilgi duyan bireylerin aileleri ile bu bağlamda yapılan çalışmaları takdir ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

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