Cumhuriyet Kupası Yakın Doğu'nun

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası’nda şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu. Bu akşam YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda oynanan final maçında Koopspor’u 88-54’lük skor ile yenen YDÜ, kupanın sahibi oldu.

İlk periyodu karşılıklı basketlerle geçilen maçın 2’inci periyodunda oyuna ağırlığını koyan YDÜ, Anderson’un öncülüğünde farkı açtı ve devreyi de 54-27 önde tamamladı. İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü devam ettiren YDÜ, mücadeleden 88-54 galip ayrıldı ve Cumhuriyet Kupası’nın sahibi oldu.

Kupayı Başbakan Tatar verdi

YDÜ’de 27 sayı üreten Anderson ile 20 sayı 14 ribaunt ile oynayan Palmer galibiyetin başrolündeki isimler olurken, Koopspor’da Mandic 21 sayı attı.

Düzenlenen ödül töreninde şampiyon YDÜ’ye kupasını Başbakan Ersin Tatar ve Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü birlikte takdim etti.