Dana, Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını kutladı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’nde şampiyon olan KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını kutladı.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana yayınladığı mesajda, “Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1.Ligi’ni namağlup şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lige yükselme başarısı gösteren KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızı yürekten kutluyorum. Haftalar öncesinden kazanılan bu başarı geçtiğimiz akşam tescillenerek duyurulmuştur. Daha önce de başarıyla mücadele ettikleri Süper Lige yeniden dönen takımımızın tüm oyuncularını ve bu üstün başarılarında onlara inanan, katkı koyan herkesi tebrik ederim. Gelecek sezon mücadele edecekleri Türkiye Tekerlekli Sandalye Süper Ligi’nde ve Avrupa yolunda başarılar dilerim.”