Derbide 4 gol

Türkiye Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

İki takım da maça müthiş bir tempoda başlarken, Trabzonspor adına gol perdesini açan isim 23. dakikada Benik Afobe oldu. Devreye bu golle 1-0 geride giren Fenerbahçe, ikinci yarıda ise geri dönüşü gerçekleştirdi. 51. dakikada Tisserand'ın golüyle eşitliği yakalayan sarı lacivertliler, 55'te Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçti. Kadıköy'de gol perdesini kapatan isim ise 72. dakikada Papiss Cisse oldu.

Bu sonuçla 14 puana yükselen Fenerbahçe, haftayı 2. sırada kapattı. 5 puanda kalan Trabzonspor ise 17. sırada yer aldı.