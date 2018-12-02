Derbinin galibi Beşiktaş

Türkiye Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında gülen Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş oldu. Karşılaşmın tek golü Ljajic'in penaltısıyla geldi.

Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, derbi mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg maçına göre üç değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin'i derbi mücadelesinde yedek soyundurdu. Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg karşılaşmasında kadroda yer alamayan Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Galatasaray karşısında ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray ise bu kulvardaki son karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de geçen hafta sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz kadroda yer almazken, o maçta ilk 11'de görev alan Ömer Bayram ise yedeğe çekildi. Derbi maçta bu futbolcuların yerine Ahmet Çalık ile Yuto Nagatomo forma giydi.

Maça iyi başlayan Beşiktaş aradığı golü de çok geçmeden buldu. 17. dakikada Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrası 15. dakikada siyah-beyazlı ekibin kullandığı çift vuruşta, barajdaki Eren Derdiyok'un meşin yuvarlağa koluyla müdahale ettiğini belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Ljajic, topu ağlara gönderdi. Ljajic üst üste 2. maçında da gol atarken, Galatasaray kalesinde gördüğü son 10 golün altısını penaltdan yemiş oldu.

20. dakikadan sonra oyunda dengeyi dağlayan Galatasaray uzun toplarla etkili olmaya çalıştı ama bunlarda da başaırlı olamadı ve ilk devre 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyun dengedeydi. İki takım da orta sahayı hızlı geçmeye çalıştı. 69. dakikada Cüneyt Çakır, Necip'in Onyekuru'ya müdahalesine penaltı dedi, ancak VAR incelemesinden sonra Nijeryalı oyuncunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Galatasaray'ın çabası sonuç vermedi ve mücadele 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. 2018'in son derbisini kazanan Beşiktaş, böylece 24 puana yükselip ezeli rakibini averajla geride bıraktı.