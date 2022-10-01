Dilekkaya Akademisi büyüyor

Dilekkaya Spor Kulübü, çocukların gelişmesi açısından son derece önemli olan Dilekkaya Akademi’sinde 6 yaştan, 14 yaşına kadar çocuklar futbol eğitimi alıyorlar ve antrenmanlar aralıksız devam ediyor.

Akademide eğlenerek öğrenme ve temeli oluşturma fikrini uygulayarak Dilekkaya Spor Kulübünün Başkanı Samet Dilekkaya yönetiminde çalışmalar kesintisiz olarak devam ederken, akademide geniş eğitmen kadrosu görev yapıyor.

Başkanlığını Samet Dilekkaya, antrenörlüğünü ise Umut Güden ‘in yaptığı Dilekkaya Akademide çocuklar antrenmanlarda gözlem altında eğitiliyor, gelişimleri gözleniyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin spor yazarı ve yorumcusu Levent Tüzemen, çocukların antrenmanını ziyaret ederek futbolcu ve teknik heyete büyük moral verdi.

Dilekkaya Akademi hem çocukların sosyal gelişmesine katkı da bulunmak hem de yeni bir yapılanma içerisine girmek amacıyla kurulurken, çocuklar hem sevdiği futbol ile iç içe olurken hem de birer sosyal aktivite sahibi olma imkânını kazanıyorlar.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022, 12:25