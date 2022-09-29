Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 22-26 Eylül tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Cenk Yılmaz (Merit Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı Limasol)

1 Maç

Mahmut Aldemir (Hamitköy ŞHSK)

3 Maç

Ahmet Hafız (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç

Ömer Bayraktar (Gönyeli SK)

2 Maç

Muhammet Kaynarca (Merit Alsancak Yeşilova SK)

3 Maç

Müslüm Atay (Cihangir GSK)

1 Maç

Enes İbrahim Keser (M. Hacıali Yılmazköy SK)

2 Maç

Mehmet Biricik (Yenierenköy TSK)

1 Maç

Kadir Görcan (Yalova SK)

1 Maç

Mehmet Kamçılı (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç

Mustafa Akkuş (Miracle Karşıyaka ASK)

1 Maç

Necdet Numan (Düzkaya KOSK)2 Maç

Fehim Ercan (Düzkaya KOSK)

1 Maç

Deniz Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)

3 Maç

Sami Bertu Tünsay (Mormenekşe GBSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Hüseyin Dorak (Düzkaya KOSK)

1 Maç

Hasan Sadrazam (Türk Ocağı Limasol)

1 Maç

Üney Bensel (Gönyeli SK)

2 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 24/09/2022 tarihinde, 17556 maç numarası ile Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik SK – Doğan Türk Birliği arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında, Miracle Değirmenlik SK’nın müsabaka süresince, Miracle Değirmenlik yöneticisi Ebru Törehan ile ilgili Değirmenlik beldesinin Belediye Başkan adayı olmasıyla ilgili reklam yapıldığı gözlemci raporunda belirtilmiş olup, konu DS-11/2022-2023 sevk numarası ile kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu ile ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmede, skor tabelasında yapılan yayın ve/veya reklamın, KTFF Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı içerisinde reklam yapılabilecek alanlar arasında sayılmadığı, kaldı ki, yine ayni talimat içerisinde madde 3 (2) uyarınca, politik reklam yapılmasının kesinlikle yasak olduğu açıkça düzenlenmiştir.

Bu çerçevede yapmış olduğumuz değerlendirmede, ilgili kulüp adına herhangi bir yazılı ve/veya sözlü savunma yapılmadığı da belirttikten sonra, Miracle Değirmenlik SK’nın KTFF Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı 46 (1)’in ihlallerinden dolayı, DT 46 (11) uyarınca 10,000 TL ( On Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

KTFF Disiplin Kurulu olarak, spora ve özelde futbola siyaset karıştırılmasına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğimizi, bu tip davranışları verilebilecek en ağır yaptırımlarla cezalandıracağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz.