Dünya Gençlik Konseyinden Türk Spor Vakfına ziyaret

Dünya Gençlik Konseyi Başkanı Hüseyin Celep Türk Spor Vakfı Genel Merkezini ziyaret ederek, Başkan Oktar Tertemiz ile görüştü. Görüşmede Konsey Medya Başkanı Gazeteci Osman Köse’de hazır bulundu.

Ziyaretten dolayı memnun olduklarını ifade eden Vakıf Başkanı Tertemiz,Dünya Gençlik Konseyini yaptıkları çalışmalarından dolayı kutladı.

DGK Başkanı Celep ise, kamu kurum ve kuruşlarını bu çerçeve içinde ziyaret etmeye devam edeceklerini söyleyerek, ‘’bizim gençler içn yapacak daha çok işimiz var’’ dedi. İş adamları ve kamu kurum kuruşlarından da konseye destek isteyen Celep, geleceğimiz olan gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için, hepimizin hepimize ihtiyacı mutlaka vardır. önemli olan geç kalmamaktır ’’ dedi. Ayrıca vakıf başkanı Tertemiz’ ede gençler için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti..

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 14:35