“EN BÜYÜK HAYALİM DÜNYACA TANINMIŞ OLMAK”

Muazzez Gazihan KATİPOĞLU (KIBRIS GENÇ TV ÖZEL)

Kiteboard sporuna 9 yaşında başlayarak kısa sürede büyük bir başarı elde eden Yücel Paralik, 2015 yılında ülkemizde bu spora dörtt elle sarılan Reşat Karagözlü sayesinde tanıştı.

Paralik, bu branşın Türkiye’de, dünyada hızla gelişen bir spor dalı olduğunu ve ülkemizde de son zamanlarda geliştiğini söyledi.

2017 yılında kış sezonunda, Boracay adasında antrenörü Taner Aykurt ile çalışmaya başlayan Paralik, dünyca ünlü F-onekites markası sponsoru oldu.

2018 yaz ayında ise Türkiye Akyaka’da antremanlarıma devam ettiğini söyleyen sporcu, Eylül ayında yine Akyaka’da yapılan Türkiye 18 yaş altı Kiteboard freestyle dalında 2. lik alarak, ilk yarışmada derece almaya hak kazandı.

Öğrenme aşaması biraz yorucu olsa da yeterli seviyeye ulaşınca doğru teknikle kesinlikle fiziksel olmayan bir spor olduğunu aktaran Paralik, en büyük hayalinin ise tanıştıktan sonra hayatına yön veren bu sporda kendisini geliştirerek dünyaca tanınmış olmak.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2018, 19:45