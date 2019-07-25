Engelsiz yürekler Hüseyin Dayı ile devam

Türkiye Tekerlekli Basketbol Birinci Ligde yeni sezonda hedefi Türkiye Tekerlekli Basketbol Süper Ligine yükselmek olan Engelliler Federasyonu Basketbol Takımımızın koçu belirlendi. Geçtiğimiz yıl takım ile başarılı bir sezon geçiren Hüseyin Dayı, yeni sezonda da takımı çalıştıracak. Takımımız geçtiğimiz sezon Hüseyin Dayı yönetiminde ikili averajla Süper Lige yükselmeyi kaçırmıştı. Takımımız yapacağı birkaç transferle ve elde olan yetenekli kadroyla hedefine ulaşmaya çalışacak.



(halkspor)