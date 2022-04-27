Esat Delihasan anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Esat Delihasan Taekwondo Karate budo Müsabakaları Pazar sabahı Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Müsabakaları Master Öykü Ergin, Esef Karateş, Ferhat Joraev, Ana Tüysüz Yaparken, Yarışanların Ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi.

Türkiye Karate federasyon başkanlığı sırasında Korona Hastalığna Yenik Düşmüş KKTC Karate sporuna büyük katkıları olan ve değerli bir şampiyon Esat Delihasan adına ilk kez düzenlenen müsabakaların geleneksel hale getirlmesi planlanıyor.