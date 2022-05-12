Hentbolda büyükler liginde federasyon kupası sahiplerini buldu.

Kadınlar karşılaşmasında rakibi DAÜ’yü mağlup eden UKÜ ile, erkekler mücadelesinde rakibi UKÜ’yü mağlup eden GG kupayı müzesine götürdü.

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlarda UKÜ ile DAÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ, ilk devreyi 27-14 önde kapattı.

Etkili oyununu maçın ikinci yarısında yine devam ettiren UKÜ sahadan 47-27 galip ayrılarak federasyon kupasını geçen yıl olduğu gibi bu yılda götürme başarısı gösterdi.

UKÜ’de Sevilay 13 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise erkeklerde GG ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi.

Oldukça çekişmeli geçen ilk devreyi rakibi UKÜ önünde 15-14 kapatan taraf GG oldu.

Maçın ikinci yarısında tempoyu artırıp oyun üstünlüğünü elinde tutan GG sahadan 33-27 galip ayrılarak kupa serisine bir yenisini daha eklemiş oldu.