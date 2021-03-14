Fenerbahçe'den puan kaybı

Türkiye Süper Lig'in 30. haftasında lig sonuncusu Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, evinde büyük bir şok yaşadı. 35'te Novak'la golü bulan Kanarya'nın üstünlüğü 4 dakika sürdü. 39'da Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan Başkent ekibi, 63'te Ayite'nin golüyle zafere uzandı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'nin iç sahadaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Yeni hocası Özcan Bizati ile çıktığı ilk maçtan galibiyet ayrılan ve 11 maçlık hasrete son veren Gençlerbirliği ise altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı.