Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında 5 gol

Türkiye Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

54. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Ani gelişen konuk takım atağında, kendi yarı sahasından aldığı topla Fenerbahçe yarı sahasına geçen Koita, pasını Yusuf Erdoğan'a verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf'un sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır, sağ eliyle müdahale ederek topu güçlükle kornere çeldi.

56. dakikada konuk takım skoru 2-2'ye getirdi. Hajradinovic'in sağdan kullandığı kornerde altıpasın önünde Vedat Muric'ten seken top, Ben Youssef'in önünde kaldı. Bu oyuncunun arka direkte yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2

59. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Tolga Ciğerci'nin soldan kullandığı kornerde Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-2

71. dakikada Moses'ın soldan pasında Tolga Ciğerci'nin ceza sahasında topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Fatih'ten döndü.

72. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahaya yakın bir bölgede Isla ile girdiği ikili mücadelede Veigneau yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, Isla'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.