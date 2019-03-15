Fenerbahçe moral buldu

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Demir Grup Sivasspor'u Roberto Soldado ve Mehmet Ekici'nin golleriyle 2-1 mağlup etti ve milli araya moralli girdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre ilk 11'inde biri zorunlu 4 ismi değiştirdi.

Yanal, sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Sadık Çiftpınar'ı oynattı. Yanal, Volkan Demirel, Jailson ve Eljif Elmas'ı ise kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Harun Tekin, Mehmet Topal ile Andre Ayew oynadı.

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Süper Lig'de 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde son olarak 17. haftada 24 Aralık'tan Antalyaspor maçında forma giyen Harun, Volkan Demirel'den formayı aldı. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlığını atlattı ve yaklaşık 5 ay sonra maç kadrosuna alındı.

Sarı laciverlilerde, sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Mathieu Valbuena, Sivas karşısında forma giyemedi.

İlk yarının en net pozisyonu Fenerbahçe'den geldi. 32. dakikada Moses'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında yükselen Soldado'nun kafa vuruşunda top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Fenerbahçe, 57. dakikada gole çok yaklaştı. Moses'in ceza sahası içine gönderdiği topa altıpas içinde vuran Ayew'in şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. Demir Grup Sivasspor, 73. dakikada Özer Hurmacı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Sivas'ın gol sevinci sadece bir dakika sürdü. Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun golüyle skoru tekrar eşitledi: 1-1. Sarı lacivertlilerin İspanyol golcüsü, üst üstte 3. kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, 78. dakikada Andre Ayew ile öne geçme fırsatından yararlanamadı. Fenerbahçe, 86. dakikada Mehmet Ekici'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 maplup ederek milli araya moralli girdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 31'e çıkartırken, Demir Grup Sivaspor 34 puanda kaldı.