Fenerbahçe puan kaybetti…İşte zirvede son durum

Giresunspor ile Fenerbahçe, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetti.
Küme düşme hattında bulunan Giresunspor aldığı beraberlikle lige tutundu. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında yara aldı.
Giresunspor'un eşitlik golünü ise 68. dakikada Bajic attı ve mücadele 1-1 sona erdi.
28 puana yükselen Giresunspor, Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü İrfan Buz ile çıktı. 68 puana yükselen Fenerbahçe ise zirve yarışında yara aldı.
Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Bitexen Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.