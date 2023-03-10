Fenerbahçe Sevilla'da yenildi

Fenerbahçe Sevilla'da yenildi
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Sevilla ekibine deplasmanda 2-0 yenildi.

Sevilla ile Fenerbahçe Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetti.

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Özellikle ilk yarıda önemli gol pozisyonlarından yararlanamayan Fenerbahçe, rakibinin ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan yenik ayrıldı. 

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Jordan ile 85. dakikada Lamela kaydetti.

Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Fenerbahçe, ikinci maçta İspanyol ekibini Kadıköy'de 16 Mart Perşembe günü konuk edecek.

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