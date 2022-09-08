Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başladı

Fenerbahçe, Ülker Stadı`nda Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetti.
Karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, golü 35. dakikada Gustavo Henrique`nin ayağından buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, 64. dakikada Tsygankov`un golüne engel olamadı ve skor 1-1`e geldi.
Kalan bölümde gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 90+2. dakikada yeni transferi Michy Batshuayi`nin golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe`nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.
Transferinin ardından performansıyla tepki toplayan ancak son maçlarda çıkışa geçen 29 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev karşısında 35. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Rennes deplasmanda AEK Larnaca`tı 2-1 yendi.