Final Üniversitesi, KTSYD'yi ağırladı

Final Üniversitesi’nin davetiyle Üniversitenin Sporcu Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarı’nı gezen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan ile beraberlerindeki üyeler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Taner Erdoğan’dan detaylı bilgi aldı.

KTSYD üyelerine uygulamalı bilgiler aktaran Yrd. Doç. Dr. Taner Erdoğan, ülkemizde Final Üniversitesi Sporcu Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarı düzeyinde bir laboratuvar bulunmadığını söyledi. “Sporcuların istenilen başarıları elde etmesi birçok faktöre bağlı olmakla birlikte yapılan doğru planlanmış antrenman programlarının bu başarıdaki önemi büyük. Bu noktada antrenörlere büyük görev düşüyor. Antrenman programların belirlenmesinde antrenörlerin sporcunun fiziksel performans durumunu ve özelliklerini iyi bilmeleri gerekiyor. Bu ölçümlerde birçok teknolojik ve gelişmiş cihazlar kullanılmalı. Özellikle KKTC’de bulunan ve yurt dışından sezon öncesi ve ara sezon kampı için gelecek üst düzey ve milli sporcuların bu gereksinimlerinin karşılanması için bölgemizde bu seviyede kapsamlı bir laboratuvar bulunmuyor” diyen Erdoğan, laboratuvarda 12 kanal EKG destekli maksimal koşu testi, enerji - istirahat enerji tüketimi analizi, detaylı bölgesel yağ ve kas analizi, hareket analizi, sakatlık riski tahmini, vücut ısı haritası belirleme, sakatlık öncesi ve sonrası analizler gibi ölçümlerin yapılabildiği bilgisini verdi.

Yerli ve yabancı sporcular yılın her dönemi laboratuvardan faydalanabilecek

Spor Yazarları ile sohbetinde laboratuvarın kapasitesinin değerine değinen uzmanlar yılın hemen hemen her dönemi kamp yapmaya elverişli bir iklimi olan ülkemizde kamp yapacak yabancı spor kafilelerinin bölge turizmine katkısının da oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Final Üniversitesi Sporcu Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarı, yapılması planlanan performans testleri sayesinde, sporcunun performansının artırılmasına yönelik, antrenörlere sporcunun durumu hakkında detaylı bilgi verilmesini, sporcuların fiziksel profil ve kapasitelerinin ortaya konulması ile antrenman ve müsabaka esnasında meydana gelebilecek sakatlanmaların önlenmesini hedefliyor. Test ölçümlerinin sonucunda dayalı olarak sporcuların müsabakalarda fiziksel olarak başarılarını geliştirmesi de mümkün oluyor.

Laboratuvarda, alanında uzman hekim Dr. Pervin Taşel, spor fizyologları Yrd. Doç. Dr. A. Taner Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Umutlu, Uzm. Mesut Batıhan ve fizik tedavi uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kardem Soyer Ulaş halka ve sporculara hizmet verecek.

Sporcu Performans ve Biyomekanik Laboratuvarında lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yanı sıra bilim insanlarına bilimsel araştırma yapma olanağı da yaratılmış oluyor. Bu da KKTC’nin bilimsel anlamda daha üst düzeylere taşınmasına olanak sağlayacak.