Futbol liglerinde toplu sonuçlar

K-Pet Süper Lig
Çetinkaya – Gönyeli: 4-2
K. Kaymaklı – Esentepe: 2-3
Merit A. Yeşilova – G. Birliği: 3-0
Lefke - Doğan TB: 0-1
Mağusa TG - Girne HE: 4-0
Türk Ocağı – Binatlı: 2-0
Cihangir – G. Gücü: 1-2
K-Pet Birinci Lig
Yeniboğaziçi – Hamitköy: 0-2
Mesarya – Yalova: 4-1
B. Bağcıl – Mormenekşe: 3-2
Çanakkale – Değirmenlik: 0-3
Doğancı – Ozanköy: 2-3
Düzkaya – Maraş: 3-0
Göçmenköy – Karşıyaka: 1-0
Akova - Yonpaş Dumlupınar: 1-1
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Geçitkale – Vadili: 1-4
Mehmetçik – Dipkarpaz: Dipkarpaz çıkmadı
Türkmenköy – Serdarlı: 4-2
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Karaoğlanoğlu – Tatlısu: 1-4
Denizli – Ortaköy: 1-0
Zümrütköy – Aydınköy: 2-4
Lapta – Yılmazköy: 6-2
U21 Süper Lig
Çetinkaya – Gönyeli: 2-2
K .Kaymaklı – Esentepe: 2-1
Merit A. Yeşilova – G. Birliği: Ert.
Lefke - Doğan TB: Ert.
Mağusa TG - Girne HE: GHE çıkmadı
Türk Ocağı – Binatlı: 5-0
Cihangir – G. Gücü: 2-3
U21 Birinci Lig
Yeniboğaziçi – Hamitköy: Ert.
Mesarya – Yalova: Ert.
B. Bağcıl – Mormenekşe: Ert.
Çanakkale – Değirmenlik: 1-1
Düzkaya – Maraş: Ert.
Göçmenköy – Karşıyaka: 4-2
Akova - Yonpaş Dumlupınar: 0-6