Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları
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AKSA Süper Lig

Yenicami – Gönyeli: Ertelendi

Merit A. Yeşilova – Mağusa T. Gücü: 3-4

Y. Dumlupınar – Lefke: 2-1

AKSA Birinci Lig

Esentepe – Mormenekşe. 6-0

Düzkaya – Yeniboğaziçi: Ertelendi

Binatlı – İncirli: 2-1 

Dörtyol – Baf Ü. Yurdu: 3-0

Yenierenköy – Ünimar Maraş: 4-5

Pera L. G. Birliği – Lapta: 1-1

M. Hacıali Yılmazköy – Yalova: Ertelendi

M. Karşıyaka – Girne Halk Evi: 4-1

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7 Nisan Pazar

AKSA Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan T. Birliği – Cihangir

Şakir Azizoğlu

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – CB Gençlik Gücü

Fehim Dayı

Atatürk Stadı

Göçmenköy – K. Kaymaklı

Osman Özpaşa

Hasan Onalt Stadı

Mesarya – Çetinkaya

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