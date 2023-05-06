Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig
Yenicami – Gönyeli: Ertelendi
Merit A. Yeşilova – Mağusa T. Gücü: 3-4
Y. Dumlupınar – Lefke: 2-1
AKSA Birinci Lig
Esentepe – Mormenekşe. 6-0
Düzkaya – Yeniboğaziçi: Ertelendi
Binatlı – İncirli: 2-1
Dörtyol – Baf Ü. Yurdu: 3-0
Yenierenköy – Ünimar Maraş: 4-5
Pera L. G. Birliği – Lapta: 1-1
M. Hacıali Yılmazköy – Yalova: Ertelendi
M. Karşıyaka – Girne Halk Evi: 4-1
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan T. Birliği – Cihangir
Şakir Azizoğlu
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – CB Gençlik Gücü
Fehim Dayı
Atatürk Stadı
Göçmenköy – K. Kaymaklı
Osman Özpaşa
Hasan Onalt Stadı
Mesarya – Çetinkaya