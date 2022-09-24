Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig

Türk Ocağı – Mağusa T. Gücü: 2-3

Y. Dumlupınar – Cihangir: 0-0

M. Değirmenlik – Doğan T. Birliği: 2-0

Göçmenköy – Çetinkaya: 2-1

AKSA Birinci Lig

Esentepe – Girne H. Evi: 3-1

Dörtyol – Yalova: 1-5

M. Hacıali Yılmazköy – Maraş: 1-2

Pera L. G. Birliği – Yeniboğaziçi: 1-1

25 Eylül Pazar

AKSA Süper Lig

Şht. Şevket Kadir Stadı

Merit A. Yeşilova – Gönyeli (16.30)

İsmail Ercan

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – K. Kaymaklı (16.30)

Ferhat Tuna

Hasan Onalt Stadı

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Mesarya – Lefke (16.30)

Tufan Çerçioğlu

AKSA Birinci Lig

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Düzkaya (16.30)

Serhan Şimşek

Şengül Törehan Stadı

M. Karşıyaka – Baf Ü. Yurdu (16.30)

Emre Öztaşlı

Yenierenköy Stadı

Yenierenköy – İncirli (16.30)

Hakan Ünal

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Lapta (16.30)
Hüseyin Eyyüpler

26 Eylül Pazartesi

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

Yenicami – CB Gençlik Gücü (19.00)

Osman Özpaşa

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