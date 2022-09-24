Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig
Türk Ocağı – Mağusa T. Gücü: 2-3
Y. Dumlupınar – Cihangir: 0-0
M. Değirmenlik – Doğan T. Birliği: 2-0
Göçmenköy – Çetinkaya: 2-1
AKSA Birinci Lig
Esentepe – Girne H. Evi: 3-1
Dörtyol – Yalova: 1-5
M. Hacıali Yılmazköy – Maraş: 1-2
Pera L. G. Birliği – Yeniboğaziçi: 1-1
25 Eylül Pazar
AKSA Süper Lig
Şht. Şevket Kadir Stadı
Merit A. Yeşilova – Gönyeli (16.30)
İsmail Ercan
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – K. Kaymaklı (16.30)
Ferhat Tuna
Hasan Onalt Stadı
Tufan Çerçioğlu
AKSA Birinci Lig
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Düzkaya (16.30)
Serhan Şimşek
Şengül Törehan Stadı
M. Karşıyaka – Baf Ü. Yurdu (16.30)
Emre Öztaşlı
Yenierenköy Stadı
Yenierenköy – İncirli (16.30)
Hakan Ünal
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Lapta (16.30)
Hüseyin Eyyüpler
26 Eylül Pazartesi
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı
Yenicami – CB Gençlik Gücü (19.00)
Osman Özpaşa