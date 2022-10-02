Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Y. Dumlupınar: 0-2
Gönyeli – Türk Ocağı: 2-0
CB Gençlik Gücü – Merit A. Yeşilova: 4-0
Lefke – Göçmenköy: 0-0
K. Kaymaklı – Yenicami: 1-2
Çetinkaya – Hamitköy: 3-2
Cihangir – Mesarya: 1-1
AKSA Birinci Lig
İncirli – M. Hacıali Yılmazköy: 3-4
Lapta – Yenierenköy: 6-2
Düzkaya – Pera L. Gençler Birliği: 1-2
Girne H. Evi – Mormenekşe: 2-1
Baf Ü. Yurdu – Esentepe: 2-0
Yalova – Miracle Karşıyaka: 2-1
Ünimar Maraş – Dörtyol: 4-1
Yarın
AKSA Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa T. Gücü – Miracle Değirmenlik (19.00)
Kerem Eran