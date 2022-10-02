Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları
banner94

AKSA Süper Lig

Doğan T. Birliği – Y. Dumlupınar: 0-2

Gönyeli – Türk Ocağı: 2-0

CB Gençlik Gücü – Merit A. Yeşilova: 4-0

Lefke – Göçmenköy: 0-0

K. Kaymaklı – Yenicami: 1-2

Çetinkaya – Hamitköy: 3-2

Cihangir – Mesarya: 1-1

AKSA Birinci Lig

İncirli – M. Hacıali Yılmazköy: 3-4

Lapta – Yenierenköy: 6-2

banner91
Yeniboğaziçi – Binatlı: 0-2

Düzkaya – Pera L. Gençler Birliği: 1-2

Girne H. Evi – Mormenekşe: 2-1

Baf Ü. Yurdu – Esentepe: 2-0

Yalova – Miracle Karşıyaka: 2-1

Ünimar Maraş – Dörtyol: 4-1

Yarın

AKSA Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa T. Gücü – Miracle Değirmenlik (19.00)

Kerem Eran

YORUM EKLE
Gönder
﻿