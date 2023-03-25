Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları
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AKSA Süper Lig

Çetinkaya – Mağusa T. Gücü: 2-5

Doğan T. Birliği – CB Gençlik Gücü: 4-0

Cihangir – Türk Ocağı: 3-0

AKSA Birinci Lig

M. Karşıyaka – Binatlı: 1-2

Dörtyol – Yenierenköy: 5-1

Esentepe – Pera L. G. Birliği: 2-2

26 Mart Pazar

AKSA Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı – Gönyeli

Fehim Dayı

Atatürk Stadı

Göçmenköy – Hamitköy

Ali Özer

Hasan Onalt Stadı

Mesarya – Yenicami

Kerem Eran

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Dr. Fazıl Küçük Stadı

Y. Dumlupınar – Merit A. Yeşilova

Zekai Töre

AKSA Birinci Lig

Üner Berkalp Stadı

Baf Ülkü Yurdu – İncirli

Turgay Misk

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Yeniboğaziçi

Utku Hamamcıoğlu

Mustafa Üçöz Stadı

M. H. Yılmazköy – Düzkaya

Serhan Şimşek

Mete Adanır Stadı

Girne Halk Evi – Lapta

Şakir Azizoğlu

Tahsin Mertekçi Stadı

Yalova – Ünimar Maraş

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