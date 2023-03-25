Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig
Çetinkaya – Mağusa T. Gücü: 2-5
Doğan T. Birliği – CB Gençlik Gücü: 4-0
Cihangir – Türk Ocağı: 3-0
AKSA Birinci Lig
M. Karşıyaka – Binatlı: 1-2
Dörtyol – Yenierenköy: 5-1
Esentepe – Pera L. G. Birliği: 2-2
26 Mart Pazar
AKSA Süper Lig
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – Gönyeli
Fehim Dayı
Atatürk Stadı
Göçmenköy – Hamitköy
Ali Özer
Hasan Onalt Stadı
Mesarya – Yenicami
Kerem Eran
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Y. Dumlupınar – Merit A. Yeşilova
Zekai Töre
AKSA Birinci Lig
Üner Berkalp Stadı
Baf Ülkü Yurdu – İncirli
Turgay Misk
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Yeniboğaziçi
Utku Hamamcıoğlu
Mustafa Üçöz Stadı
M. H. Yılmazköy – Düzkaya
Serhan Şimşek
Mete Adanır Stadı
Girne Halk Evi – Lapta
Şakir Azizoğlu
Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova – Ünimar Maraş