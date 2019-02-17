Galatasaray'dan 4 gol

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa engelini 4-1'le geçti ve Medipol Başakşehir'i takibine devam etti. Maça damga vuran kariyerinin ilk hat-tricki yapan Feghouli oldu.

Galatasaray'ın hızlı başlama çabasına Trezeguet'in bireysel çabasıyla olulşturudğu pozisyonlarla karşılık veren Kasımpaşa, ilk şutunda golü buldu. 14. dakikada ceza yayının içinden serbest atış kullanan Trezeguet, şık bir vuruşla Muslera'nın kapattığı köeşeden topu ağlarla buluşturdu.

Golden sonra Mısırlı oyuncu bir kez daha Galatasaray kalesini yoklasa da kontrolü ele geçiren Galatasaray oldu ve 22. dakikada beraberliği sağladı. Selçuk'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Koita'nın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde Belhanda kontrol etti. Bu oyuncunun topu düzelttikten sonra yerden çektiği sert şutta top ağlara gitti. Faslı böylece son 2 maçtaki 3. golüne imza attı. 28. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sol çaprazdan yaptığı ortada Feghouli kale sahasında buluştuğu topu bekletmeden kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere yolladı ve takımını öne geçirdi.

52. dakikada Donk'un uzun pasında defansın arkasına sarkan Feghouli, Scuffet'in üzerinden aşırdı ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Rahatladıktan sonra oyunu rölantiye alan Galatasaray, kaptığı toplarla hızlı ataklara çıktı. 68. dakikada Belhanda ile başlayan atakta Onyekuru'nun pasında Feghouli önce topu çekti sonra da hattricki tamamladı. Cezayirli oyuncu, galatasaray formasıylailk kez aynı maçta 3 gole imza atmış oldu.

Kalan bölümde galatasaray kontrolü bırakmadı ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Böylece puanını 42'ye çıkaran sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir'i takibine devam etti. Üst üste 5. maçını kaybeden Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.