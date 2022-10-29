Galatasaray Fatih Karagümrük'ü iki golle geçti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Galatasaray kötü gidişatına deplasmanda "dur" dedi. Sarı kırmızılılar Fatih Karagümrük'ü karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle geçti.

İlk yarısı 0-0 biten maçın 60. dakikasında Galatasaray Emre Taşdemir'in attığı golle 1-0 öne geçti. 85. dakikada Mata farkı 2'ye çıkardı ve skoru belirledi.

Fatih Karagümrük'te Adnan Uğur, VAR incelemesi sonrasında, 33. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray'ın 51. dakikada Nelsson ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sarı kırmızılılarda Yunus Akgün'ün 90+1. dakikada attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son veren Galatasaray 21 puana yükseldi. Ligde iki maç sonra üç puan kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 12 puanda kaldı.

Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.