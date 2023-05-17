Galatasaray Icardi ile tam gaz

İstanbulspor ile Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 45+11. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Icardi filelerle buluşturdu. Icardi, attığı gollerle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 17’ye çıkardı.
Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 8’e çıkardı.
Ligde 5 maç sonra yenilen İstanbulspor 35 puanda kaldı.