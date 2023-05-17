Galatasaray Icardi ile tam gaz

İstanbulspor ile Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 45+11. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Icardi filelerle buluşturdu. Icardi, attığı gollerle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 17’ye çıkardı.

Şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı daha geçen lider Galatasaray 23. galibiyetini alarak 76 puan yükseldi.

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 8’e çıkardı.

Ligde 5 maç sonra yenilen İstanbulspor 35 puanda kaldı.