Galatasaray Icardi ile tam gaz

Galatasaray Icardi ile tam gaz
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İstanbulspor ile Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 45+11. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Icardi filelerle buluşturdu. Icardi, attığı gollerle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 17’ye çıkardı.

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Şampiyonluk yarışında zorlu bir virajı daha geçen lider Galatasaray 23. galibiyetini alarak 76 puan yükseldi.

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 8’e çıkardı.

Ligde 5 maç sonra yenilen İstanbulspor 35 puanda kaldı.

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