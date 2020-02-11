Galibiyetle başladık: 66-44

Türkiye U14 Bölgesel Basketbol turnuvasına katılan KKTC U14 Kız ve U14 Erkek Basketbol takımlarımız ilk maçlarını kazandı.

Karaman’da düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı. A Grubunda mücadele eden KKTC ilk maçında güçlü Konyaspor’u ikinci yarıdaki üstün oyunu ile 66-44 mağlup etti.

U 14 kız takımımız Konya’yı yendi: 66-44

İlk iki periyotta başa baş bir basketbol sergilendi ve takımlar soyunma odasına ekibimiz 33-25’lik üstünlükle girdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan, iyi savunma yanında hızlı hücumlarla sayılarını arttıran temsilcimiz, farkı 20 sayıya kadar çıkarıp karşılaşmayı 64-44 kazandı.

U14 takımımız gruptaki ikinci maçında yarın (12 Şubat Çarşamba) saat 16.00’da Mersin Akdeniz ile karşılaşacak.

Erkeklerimiz müthiş maçın kazananı oldu: 55-53

U 14 Erkek Takımımız ise ilk maçında Gaziantep Basketbol ile karşılaştı. Baştan sonra büyük bir heyecana sahne olan maçı kazanan ekibimiz büyük sevinç yaşadı. Son anlardaki iyi savunma ile maçı 55-52 kazanan ekibimiz ikinci maçını beklemeye başladı.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2020, 17:18