Gökyüzü şenlenecek

Kuzey Kıbrıs Hava sporları Federasyonu’nun her yıl düzenlediği F3 J ve F 5 J şampiyonası Yarın (4 Nisan Perşembe) başlayacak.

Mustafa Koç 5. F3J ve F5J Geçiştkale Cup Türkiye Şampiyonası ayağı Geçitkale Havaalanı’nda yapılacak. 4 ve 5 nisan tarihlerinde F5J Şampiyonası 6-7 Nisan tarihlerinde ise F3J Şampiyonaları yapılacak. Konuyla ilgili olarak dün basın toplantısı düzenlendi.

Hava Sporları Federasyonu’nda yapılan basın toplantısında Federasyonun faaliyetleri hakkında açıklama yapan KKTC Hava Sporları Federasyonu başkanı, Sayın Zeki Ziya adamızda Macera ve sporseverler için hava sporlarının vazgeçilmez bir role sahip olduğunu ve bu sene yarışma ile bir ilke imza attıklarını belirtti.

“Nefes kesen yarışma”

Zeki Ziya iki uluslararası yarışma dışında havacılık festivalinin da hafta sonu tüm macera severlere açık olacağını kaydederek Fun&Fly Yarışması katılım koşullarını ve detay bilgiler verdi.

7 ülke yarışacak

Yarışmayla ilgili teknik detayları ise Federasyon adına Erel Cankan aktararak 7 ülkeden 30 sporcunun yarışacağını kaydetti.

Cankan KKTC’nin yanısıra Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya ve Finlandiya’nın dört gün boyunca yarışacağını kaydetti.

Antrenman uçuşlarının bugün (Çarşamba), yapılacağını Yarın (Perşembe) ise saat 9.00 itibarıyla yarışmanın başlayacağını kaydetti.

Ödül töreni Pazar günü

Erel Cankan F3J ve F5J şampiyonalarının ödül törenlerinin ise Pazar günü saat 17.00’de yarışma alanında yapılacağını kaydederek izlemek isteyenlerin Geçitkale havaalanına gelmelerini istedi.

Cumartesi ve Pazar günleri havacılık festivali var

Hava Sporları Federasyonu başkanı Zeki Ziya ise hafta sonu fun&Fly adıyla bir festival düzenlediklerini ve bu festivalde yarışma, yarım ada turu ve geçitkale üzeri kısa turlar olmak üzere katılanların uçma isteklerini de yerine getireceklerini kaydetti.

Ziya, çok yakında Sky diving olarak yapılan serbest paraşüt atlayışları için de hazırlıklarını tamamlandığını ve bir uçak kiralandığını kaydederek hazır olması durumunda gösteri amaçlı hafta sonu serbest paraşütlerinde atlayış yapacağını kaydetti.