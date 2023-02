Golfcüler CMC’de Besim Dental Clinic Open Turnuvasında deprem yardımı amacıyla buluştu

Golf Federasyonu’nun önceki dönem Başkanlarından, Sağlık eski Bakan’ı, Milletvekili Filiz Besim’in sponsorluğunda ve Golf Federasyonu organizasyonu ile gerçekleşen sezonun ilk turnuvası Besim Dental Clinic Open’ın özel bir amacı vardı. Turnuvaya katılan oyuncuların katkıları ile daha önce gerçekleşen bir takım yardım organizasyonlarına ilaveten yeni bir destek sağlayabilmek. Geniş bir katılımla gerçekleşen turnuva Stableford formatında ve 18 çukur olarak oynandı, turnuvanın Net Şampiyonu 40 Puan ile Önder Akser olurken, Gross Birinciliğini de 21 Puan ile John Murray aldı. Turnuvada, Rainer Lehmann 38 Puan ile Net İkincisi olurken, Franz Peraus yine 38 Puan (back nine score) ile Üçüncü oldu. Turnuvadaki diğer ödüller Longest Drive’ı Soner Yetkili alırken Nearest to the Pin ödülünü de Hasan Kasapoğlu kazandı. Turnuva sonrası yapılan ödül töreninde konuşan Filiz Besim, büyük acılar yaşadığımız bu dönemde destek olmak amacı ile katılan tüm arkadaşlara katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kazananlara ödülleri Golf Federasyonu Başkan’ı Hasan Kasapoğluları, Federasyon yetkilileri ve Besim Dental Clinic Doktorları tarafından takdim edildi.