Görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul’un ardından Burhan Gürkan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Dernek binasında 8 Temmuz Perşembe günü yapılan toplantıda yönetim kurulunda yer alan isimlerin görev dağılımları da belirlendi. KTSYD yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu;

Başkan: Burhan Gürkan

Asbaşkan: Şükrü Burağan

Genel Sekreter: Necati Özsoy

Genel Sekreter Yardımcısı: Hüseyin Köprülü

Eğitim Sorumlusu: Çilen Ulusoy

Tesis Sorumlusu: Çağın Özılgaz

Mali İşler Sorumlusu: Serkan Soyalan

Üye Sorumlusu: Ali Yöney

Sportif İşler Sorumlusu: Beyzade Ünalmış

Dış İlişkiler Sorumlusu: Ahmet Özyaşar

Sosyal İşler Sorumlusu: Necmi Usal