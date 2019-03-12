Gündemde hibrit çim

Dünyada yeni bir uygulama olan Hibrit Çim uygulaması için Hollanda’ya giden Spor Dairesi yetkilileri ile Spor Yazarlarından oluşan ekip incelemelerine başladı.

KKTC’de sentetik çim uygulaması yapan Cysings firması ile uluslararası alanda hibrit çim uygulaması yapan Hatko firması davetiyle gerçekleşen tanıtım toplantısı dün başladı.

Ekipte KKTC Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi Tesisler Sorumlusu Haldun Oktay ile Cysings firması direktörleri Emrah Çakır ile Derviş Tandoğan ve Hatko firması Genel Müdürü Güşan Hatko ile Hatko firmasının satış müdürü Özgür Deniz Uyar da yer aldı.

Ülkemizden spor yazarlarının katıldığı araştırma ve inceleme ekibi Hollanda’nın Eindhoven şehrinde bulunan Nederwetten ve Gerwen sahalarındaki hibrit çim uygulamalarını inceledi.

Dünyada yeni uygulama

Seminerde Hatko firmasının Hibrit Bölüm Müdürü Rob De Heer yaptığı sunumda Hibrit çim uygulamasının dünyada yeni bir uygulama olduğunu ve sentetik zeminlere göre sporcu sağlığı ve sakatlıklar konusunda doğal zeminler ile eşdeğerde olduğunu kaydetti.

Hibrit yayılıyor

Rob de Heer sentetik zeminlerin yarattığı bazı olumsuzlukları hibrit çimin ortadan kaldırdığını kaydederek lif yapısı nedeniyle doğal çim ile özdeşleşerek doğal bir zemin oluşturduğunu ve futbolcuların da bu zemini benimsediklerini söyledi.

Kısa bir geçmişe sahip olan hibrit çim uygulamasından aldıkları geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu kaydeden Heer, FIFA’nın da hibrit çim uygulamasını kabul ettiğini ve hibrit uygulamadaki doğal çimin kuruması halinde bile FIFA standartlarının altına düşmediği ve futbol oynamaya devam edilebileceğini belirtti.

Hibrit çim ülkemize uygun

Hibrit çim sentetik malzemenin lifli bir yapı ile doğal zeminin birleşmesi sonucu ortaya çıktığını kaydeden Heer, hibrit çimin özellikle sıcak ülkelerde sıcaklığın çime geçmesini engellediğini ve çimin neminin yukarıya çıkarak futbolculara doğal bir ortan sunduğunu kaydetti.

Çok daha ekonomik

Hibrit çim uygulamasının sentetik zeminlere göre daha kullanışlı olduğunun altı çizilen konuşmalarda uygulama maliyetinin sentetiğe göre biraz daha fazla olduğu ancak kullanım süresi ve bakım maliyetleri hesaplandığında daha az maliyete sahip olduğu vurgulandı.

Sentetik zeminin en fazla 10 yıl kullanılabildiğini aktaran Heer, hibrit çimin en az 15 yıl kullanılabildiğini bakım ve gerekli uygulamalarla birlikte bu sürenin arttığını kaydetti.

Fabrika da gezildi

Hibrit çim uygulaması sırasında zeminin altına serilen liflerin üretildiği Roterdam’daki fabrika ziyaret edilerek üretim aşamasında da malzemenin tanıtımı yapıldı.