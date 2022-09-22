Güreşseverler Derneği, Çetin Özyıldız’a ödül verecek

Güreşseverler Derneği, 17’nci Rifat Şener Güreş Hizmet Ödülü’ne Çetin Özyıldız’ı layık gördü.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, ödü töreni 24 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de yapılacak..

-Çetin Özyıldız’ın özgeçmişi

Dernek açıklamasına göre, ödül alacak güreşçi Çetin Özyıldız'ın özgeçmişi şöyle:

27 Mart 1953'te Lefkoşa’da doğdu. 1967 yılında ferdi olarak güreş çalışmalarına başladı. Kulüp olarak ilk lisansını 1970 yılında Çetinkaya’da çıkardı. Daha sonra Küçük Kaymaklı adına güreşti.

1978 yılından itibaren Haspolat Sanayi Gençlik Spor Kulübü’nün güreşçisi ve yöneticisi olarak güreşe hizmet vererek bu kulübün başarılarında pay sahibi oldu. Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla 1981 yılında düzenlenen güreş müsabakalarında Haspolat güreş takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Güreş Federasyonu’nun 1982 yılında Fikri Kanlıçay yönetiminde düzenlediği güreş hakemi ve güreş antrenörü kurslarını başarıyla tamamladı.

Kardeşleri Mustafa ve Nazım’ın yanı sıra oğulları Ahmet ve Ceyhan da yıllarca güreş tuttu.