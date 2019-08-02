Hakemler, Nevşehir yolcusu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na bağlı hakemler, 3-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında Nevşehir'de 5 günlük kamp yapacak.

Bugün (3 Ağustos Cumartesi) sabah saatlerinde ülkeden ayrılan kafile, Nevşehir'e varmasının ardından By Cappadocia Hotel'e yerleşecek.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) adına Serhan Kablan'ın da takip edeceği kampta 45 hakem ve 5 yönetici yer alacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sadık Özbilgehan ile EPAK Başkanı Derviş Atakan, 5-9 Ağustos'ta İstanbul'daki Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Doğan Babacan Yaz Seminerine katılacağından kampta yer alamayacak.

Serhan Şimşek ve Mehmet Sezener, Doğan Babacan Yaz seminerinde bulunmaktan dolayı, Utku Hamamcıoğlu, İsfendiyar Açıksöz, Hüseyin Eyyüpler ve Hüseyin Özkan ise mazeretleri nedeniyle Nevşehir'deki kampta yer alamayacak.